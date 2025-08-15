Nice rabaisse Mahdi Camara après sa trahison

Dans : OGC Nice.

Par Eric Bethsy

Tout proche de s’engager avec l’OGC Nice, Mahdi Camara a finalement planté le Gym. Le milieu de terrain a privilégié le Stade Rennais qui lui offre un salaire nettement supérieur. De quoi agacer le coach niçois Franck Haise.

Rien ne va pour l’OGC Nice. Surclassé par Benfica (0-2, 2-0) au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, le club azuréen subit ses grandes difficultés sur le marché des transferts. L’effectif niçois n’est clairement pas à la hauteur de ses ambitions et ne pourra pas compter sur Mahdi Camara pour élever le niveau. Attendu par les Aiglons, le milieu de terrain a finalement planté le Gym. L’ancien joueur du Stade Brestois a privilégié le Stade Rennais, sans doute pour des raisons financières.

Mahdi Camara, nouvel atout Rouge et Noir 🆕



En provenance de Brest, le milieu de terrain de 27 ans s’est engagé pour une durée de quatre saisons avec le SRFC. Bienvenue Mahdi 🔴⚫️



✍️ Une arrivée validée par @hellowork — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 13, 2025

Il faut dire que les Rouge et Noir lui offrent un salaire mensuel à 250 000 euros, plus une prime à la signature à 1 million d’euros, soit un total de 13 millions d’euros sur 4 ans. Rien à voir avec les 7,2 millions d’euros (150 000 euros par mois) promis par Nice sur la même durée. Mais peu importe la motivation de Mahdi Camara, l’entraîneur de l’OGCN Franck Haise n’a pas apprécié la trahison.

« Concernant Mahdi Camara, tant que le joueur n'a pas signé son contrat, il peut toujours se passer des choses, a reconnu le technicien. Je ne peux pas empêcher un club de s'intéresser à un joueur. Peut-être que nous aussi on aurait pu le faire. Après, un joueur qui revient sur la parole donnée, c'est un problème de valeur. » Remonté contre le néo-Rennais, Franck Haise se réjouit néanmoins de son plan B Salis Abdul Samed qu’il avait entraîné à Lens.

Haise est passé à autre chose

« Salis est bien, il s'est entrainé avec Lens. Physiquement il est bien. C'est un profil qu'on n'a pas du tout. C'est un leader tactique, il capte vite. Je l'ai eu deux ans au quotidien. On a besoin de quelqu'un au milieu qui communique. Dans le vestiaire c'est quelqu'un qui est assez solaire et lumineux, c'est bien d'avoir quelqu'un comme lui. A partir du moment où Pablo Rosario va partir, c'était ce profil dont on avait besoin », a validé Franck Haise afin de tourner la page.