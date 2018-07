Nice : Plea justifie son absence à la reprise de l'entraînement

Dans : OGCN, Ligue 1.

Patrick Vieira avait regretté lundi midi l'absence de Mario Balotelli et Alassane Plea à la reprise de l'entraînement, le nouveau coach de l'OGC Nice confirmant ne pas avoir eu des nouvelles deux joueurs qui étaient attendus pour cette rentrée. Mais l'ancien lyonnais, via les réseaux sociaux, a justifié son absence et a promis d'être là dès mardi. « Salut à tous ✌🏾Pour des raisons personnelles, je n’ai pas pu être là ce matin à l’entraînement... mais je vous confirme que serai présent demain. Bises à tous Alas 💪🏾 », a expliqué Alassane Plea, dont il se dit qu'il pourrait rapidement quitter le Gym pour un club de Premier League.