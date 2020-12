Nice : Patrick Vieira viré ? La menace existe

Dans : OGCN.

Quasiment éliminé en Europa League, et battu dimanche par Dijon, l'OGC Nice traverse un trou d'air. Et Patrick Vieira pourrait y laisser sa place.

Peu flamboyante jeudi dernier en C3 face au Slavia Prague, l’équipe de Nice a touché le fond face à Dijon, toujours à domicile, la lanterne rouge de Ligue 1, qui n’avait pas gagné un match cette saison, s’imposant sans problème. Avec quatre défaites consécutives, le Gym plonge au classement, et les supporters azuréens commencent à sérieusement se fâcher, Patrick Vieira n’étant pas ménagé par les critiques. Jusqu'à maintenant, l’entraîneur français de l’OGC Nice n’était pas du tout menacé par ses dirigeants.

Mais, selon L’Equipe, cette confiance absolue a disparu ces derniers jours. « Alors que Rivère et Fournier avaient toujours soutenu dans les moments difficiles Claude Puel et Lucien Favre, les prédécesseurs de Vieira, le licenciement du technicien n'est cette fois plus un tabou », précise le quotidien sportif, qui indique cependant que Patrick Vieira sera bien sur le banc niçois pour la réception de Leverkusen, jeudi à l’Allianz Riviera en attendant une éventuelle décision des dirigeants de l'OGC Nice.