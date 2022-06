Nice officialise le départ de Galtier et la signature de Favre

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, l'OGC Nice a confirmé que Christophe Galtier était remplacé par Lucien Favre au poste d'entraîneur.

C'est désormais officiel, Christophe Galtier n'est plus l'entraîneur du club de Nice, et il a cédé sa place à Lucien Favre, le technicien suisse faisant son grand retour au Gym. « Christophe Galtier ne dirige plus l’équipe première de l’OGC Nice. Ce lundi, la reprise des Aiglons a été animée par Lucien Favre, dont le club est fier d’annoncer le retour. Son premier passage sur la Côte d’Azur reste gravé dans l’Histoire. Alors au moment d’envisager un futur plein de défis, il est difficile de ne pas mêler ambition et sentiment. L’excitation ressentie par toute la communauté rouge et noir à la simple évocation de son nom, depuis des années, illustre à merveille l’attachement qui lui est porté. Après deux saisons et demie au Borussia Dortmund, l’un des plus grands clubs d’Europe avec qui il a remporté une Supercoupe d’Allemagne et terminé 2e après avoir tenu tête au Bayern Munich au sommet de la Bundesliga, Lucien Favre est de retour à l’OGC Nice. Chez lui. Là où il a déjà dirigé 99 matchs et où il a laissé son empreinte entre 2016 et 2018, avec poésie et efficacité », précise le club azuréen, qui n'a pas un mot pour son désormais ancien entraîneur, annoncé lui très proche du Paris Saint-Germain.