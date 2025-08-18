Nice officialise la signature d'un avant-centre espagnol

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, l'OGC Nice a officialisé lundi soir la signature de Kevin Carlos, un avant-centre espagnol de 24 ans qui évoluait au FC Bâle.

« Après des expériences successives dans son Espagne natale (Huesca) puis en Suisse (Yverdon, Bâle), Kevin Carlos Omoruyi Benjamin, de son nom complet, arrive à Nice avec l’ambition de franchir un nouveau cap. La saison dernière, il s’est montré particulièrement efficace, avec 15 buts en 39 matchs (dont 23 titularisations), pour un total de 2 298 minutes disputées. Un bilan intéressant pour un attaquant doté d’un gabarit imposant, capable de peser sur les défenses et de répéter les efforts sans relâche », indique le Gym au sujet de son nouvel attaquant.