Dans : OGCN, Ligue 1.

Double buteur à Monaco (2-2) mardi, alors qu’il revenait de blessure, l’attaquant de l’OGC Nice Mario Balotelli continue d’améliorer ses statistiques.

L’Italien compte désormais 35 buts en 51 matchs disputés sous les couleurs du Gym, soit plus qu’avec ses précédents clubs du Milan AC (33), Manchester City (30), l’Inter Milan (28) et Liverpool (4). Autant dire que « Super Mario » a franchi un cap dans sa carrière, ce que Lucien Favre n’avouera jamais en public. Plutôt avare en compliments, l’entraîneur des Aiglons préfère rester prudent avec Balotelli.

« Il est mieux, il est nettement mieux, a reconnu le technicien suisse. Après Lille et Bordeaux où il avait marqué à chaque fois, il avait un peu perdu après la courte pause. Il a un peu de retard à l’entraînement. Il revient de très, très loin, c’est un monstre chantier. Sa progression peut encore s’étaler dans le temps et c’est tant mieux. C’est à lui de s’aider et de nous aider. On l’aide et il met du sien, c’est parfait. Cependant, il peut faire plus dans les petits démarquages. » Perfectionniste, Favre sait que Balotelli peut aller encore plus loin.