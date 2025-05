Nice ‍: La star de la saison bloquée au mercato ‍?

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Star de la saison niçoise jusqu’au mois de mars, Evann Guessand a brutalement disparu de la circulation et son avenir s’en trouve chamboulé.

A deux journées de la fin du championnat, l’OGC Nice est toujours dans le coup pour se qualifier en Ligue des Champions. Les hommes de Franck Haise occupent actuellement la 4e place, avec un petit point de retard sur Monaco et deux points de retard sur l’OM. Les Aiglons doivent en partie ce classement à Evann Guessand, qui a longtemps tenu l’attaque niçoise à bout de bras avec ses 11 buts et ses 8 passes décisives en Ligue 1 cette saison. Mais l’international ivoirien, qui n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le 14 mars, est carrément devenu un remplaçant aux yeux de Franck Haise depuis trois matchs.

Guessand disparaît, son mercato chamboulé ?

L1 : Sanson propulse Nice sur le podium https://t.co/ottM89WcaV — Foot01.com (@Foot01_com) May 2, 2025

Entré une poignée de minutes contre Angers et le PSG, il est resté scotché au banc face à Reims lors de la 32e journée de Ligue 1. Une brutale mise au placard qui pourrait l’empêcher de signer dans un gros club européen lors du prochain mercato, alors que l’ancien Nantais était très suivi, notamment en Angleterre. « Cette fin en eau de boudin pourrait aussi calmer les ardeurs des courtisans alors qu'Aston Villa était chaud sur le dossier cet hiver. Et permettre au Pichoun de redémarrer ici cet été. Encore plus si la Ligue des Champions permet d'éviter de laisser filer les étoiles » estime Maxime Bacquié, spécialiste de l’OGC Nice pour France Bleu.

Face à Reims lors du précédent match, c’est Bouanani qui épaulait Laborde et Sanson sur le front de l’attaque. Et il n’y à priori pas de raison que Franck Haise touche à son nouvel équilibre offensif pour le déplacement à Rennes ce samedi à 21 heures. Evann Guessand, homme fort du Gym pendant les trois quarts de la saison, va donc une fois de plus devoir ronger son frein sur le banc niçois.