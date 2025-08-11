Nice ‍: Il veut partir et refuse de jouer

Dans : OGC Nice.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir, l'OGC Nice affronte Benfica pour le compte des qualifications de la Ligue des champions. Les Aiglons ne pourront sans doute pas compter sur les services de Pablo Rosario.

L'OGC Nice aura mission impossible ce mardi soir à Lisbonne face au Benfica. Les Aiglons ont un retard de deux buts à remonter s'ils veulent avoir un espoir de passer au prochain tour. Les hommes de Franck Haise ne sont pas en grande confiance. Le club doit en plus de cela gérer un marché des transferts compliqué. Le prochain à partir à Nice devrait bel et bien être Pablo Rosario. Le joueur dominicain compte d'ailleurs partir au bras de fer pour que son club le laisse partir.

Rosario ne veut plus jouer

Selon les dires de Franck Haise ces dernières heures en conférence de presse, Pablo Rosario ne souhaite d'ailleurs pas jouer contre Benfica. Le milieu de terrain ne veut prendre aucun risque de blessure. Agacé, l'entraîneur azuréen a notamment indiqué : « Tant que les dates de mercato ne changeront pas et qu'on ne commencera pas la compétition avec des dates fermées, on aura toujours ce genre de situation à gérer. Ce n'est pas la première fois qu'on le vit, mais ça sera toujours pareil. J'en avais discuté avec Pablo parce qu'il connaît aussi la situation de l'effectif, on est court, avec beaucoup de blessures de la saison passée et de l'intersaison. Comme ça se précise pour lui, il n'a pas voulu prendre de risque. Je veux bien l'entendre. Si cet accord entre les trois parties se rapproche, je prends acte ». Pablo Rosario est annoncé proche de rejoindre un autre club portugais, à savoir Porto. Le joueur s'entraîne à part du groupe niçois. A noter que contre Benfica, l'OGC Nice devra également faire sans Morgan Sanson et Tanguy Ndombele, tous les deux blessés...