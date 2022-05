Nice : Galtier sur le départ, il brise le silence

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

L’avenir de Christophe Galtier fait couler beaucoup d’encre à Nice après la défaite des Aiglons en finale de la Coupe de France face à Nantes.

Un an seulement après son arrivée à Nice en provenance du LOSC, où il a décroché le titre de champion de France, Christophe Galtier fait face à une première tempête sur la Côte d’Azur. Son avenir est remis en question après la défaite en finale de la Coupe de France et alors que le Gym n’est plus sur le podium de la Ligue 1 depuis plusieurs semaines. Par ailleurs, des tensions sont apparues avec le directeur du football niçois Julien Fournier. Une situation qui a mis l’OL en alerte, Jean-Michel Aulas ayant fait de Christophe Galtier sa priorité l’été dernier avant que le natif de Marseille s’engage à Nice et que Lyon se rabatte finalement sur Peter Bosz. Présent en conférence de presse avant le match entre Nice et Saint-Etienne en match en retard de la 36e journée de Ligue 1, Christophe Galtier a répondu aux questions sur son avenir. Avec un brin d’ambigüité.

Christophe Galtier répond aux questions sur son avenir

« Est-ce que je serai l’entraîneur de l’OGC Nice la saison prochaine ? La question n’a pas lieu d’exister maintenant, mais je vais vous répondre. Pourquoi je ne serai pas l’entraîneur de l’OGC Nice la saison prochaine ? Pourquoi ? Parce qu’il y a eu des désaccords, des accrochages ? » s’est interrogé Christophe Galtier en conférence de presse avant de poursuivre. « On n’est pas dans le monde des bisounours. Le football de haut niveau demande une exigence incroyable pour essayer d’avoir des résultats et patatras, on n’arrive pas à monter sur la dernière marche d’un des deux trophées sur lesquels nous étions engagés. Il y a tout ce qu’il se dit entre Julien, le directeur du football et moi, l’entraîneur. Mais c’est le lot de tous les clubs et de toutes les saisons. On ouvre le débat sur la saison d'après mais il reste trois matchs, on est loin d'ouvrir la saison d'après » a prévenu Christophe Galtier, qui ne se projette pas encore sur la saison prochaine. Et qui ne répond pas totalement aux interrogations des supporters de Nice ainsi que de ceux de l’OL.