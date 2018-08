Nice : Fournier accuse Eyraud mais pas l'OM pour Balotelli !

Dans : OGCN, OM, Ligue 1, Mercato.

Jacques-Henri Eyraud s'est vivement défendu d'avoir provoqué le fiasco Mario Balotelli, le président de l'Olympique de Marseille pointant clairement du doigt Julien Fournier, ancien de l'OM et désormais directeur général de l'OGC Nice. Pour la patron du club phocéen, c'est Fournier qui a tout faire pour faire échouer le transfert de l'attaquant italien.

Dans Nice-Matin, le dirigeant niçois s'est défendu de ces accusations, et a remis en cause le rôle de Jacques-Henri Eyraud. « Si je me place cinq minutes à la place des dirigeants de Marseille, c’est 100% de leur responsabilité. C’est une évidence. Il n’y avait pas de Coupe d’Europe à Nice, Marseille joue la Ligue Europa, on peut comprendre sur le plan humain que le joueur tende l’oreille. Mais je pense que les dirigeants olympiens, et je fais bien la différence entre eux et l’OM, ne pouvaient pas plus mal s’y prendre dans les négociations. Il y a un symptôme à l’OM que je connais bien pour y avoir passé 13 ans. Je pense, comme tout le monde, avoir été frappé par cette maladie. Certains sont frappés à des degrés différents et plus rapidement que les autres. Mais quand on est à l’OM, on a parfois ce sentiment d’immunité qu’on puisse faire tout et n’importe quoi sans considération pour les autres clubs J’ai défendu avec ferveur l’OM pendant 13 ans (...) Les Olympiens ont fait preuve d’un tel ego, que ça les a empêchés de se mettre à la table des négociations. À Nice, on fait d’autres erreurs, mais on sait rester dans l’humilité. Dans le foot, si vous pensez être arrivé, c’est là qu’arrivent les accidents », a fait remarquer, dans les colonnes du quotidien régional, Julien Fournier. Vivement les deux matches entre Nice et l'Olympique de Marseille pour que le sportif reprenne le dessus.