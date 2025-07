Nice fonce en Suède pour frapper un grand coup

Dans : OGC Nice.

Par Nathan Hanini

L’OGC Nice s’active sur le mercato. Les Aiglons doivent encore pallier les blessures de deux défenseurs. Le club du Sud de la France a ciblé le jeune Kojo Peprah Oppong, joueur de l’IFK Norrköping, club de première division suédoise.

L’OGC Nice doit trouver des solutions rapidement. Après la perte sur blessure de Youssouf Ndayishimiye et Mohamed Abdelmonem, les Aiglons sont dépeuplés défensivement. Les deux joueurs ont été victimes d’une rupture des ligaments croisés et seront absents de longs mois. Pour pallier cela dans un premier temps, le club du sud de la France a obtenu le prêt de Juma Bah en provenance de Manchester City. Mais depuis plusieurs jours, Nice suit de près le jeune Kojo Peprah Oppong. Une offre a été dégainée par le board niçois. Le joueur a découvert la première division suédoise cet hiver et pourrait déjà débarquer en France et découvrir la Ligue 1. Le joueur a même confirmé l’intérêt du club français pour lui : « Tout ce que je sais, c’est qu’ils ont fait une offre et que les clubs discutent. Je pense que ce serait une très bonne étape pour moi, » explique-t-il au média NT-sporten, relayé par Foot Africa.

Leipzig et Salzbourg également sur le dossier

Kojo Peprah Oppong 🇬🇭 (RCB "04) — good first half season in the Swedish Allsvenkan league.



Both footed CB, athletic CB — good in the air and dominate physical players, decent/okay ball playing defender, fast acceleration (wide channels).



Been heavily linked with OGC Nice. pic.twitter.com/ezIZ62tKiY — Elijah Michiels (@ElijahKaneki) July 12, 2025

Le défenseur ghanéen de 21 ans est arrivé du côté de l’IFK Norrköping fin novembre après la fin de son prêt du côté de Sundsvall en deuxième division suédoise. En contrat jusqu’en 2026 avec son club, il a été pisté par Florian Maurice, le directeur sportif du GYM. Selon Foot Mercato, Nice aurait formulé une première offre dont le montant n’a pas fuité. Sur Transfermarkt, Kojo Peprah Oppong est estimé à un million d’euros. Le joueur de 21 ans fait partie d’une liste faite par le board niçois. Mais les Aiglons ne sont pas les seuls sur le dossier. Salzbourg et Leipzig, les deux entités de la galaxie Red Bull, sont intéressées par le joueur. Des concurrents de poids dans le dossier.