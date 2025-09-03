Nice finit le mercato en larmes

Dans : OGC Nice.

Par Nathan Hanini

Le mercato a fermé ses portes ce lundi. Les clubs de Ligue 1 vont désormais se tourner vers la saison sportive. De son côté, Florian Maurice n’est pas satisfait du mercato réalisé par l’OGC Nice. Le directeur sportif des Aiglons en voulait plus.

Comme chaque été depuis quelques saisons, l’OGC Nice a réduit la voilure sur le mercato. Le club de la Côte d’Azur a descendu sa masse salariale en se séparant de quelques éléments importants. Les Aiglons ont perdu sur le mercato, leur gardien Marcin Bulka (15 millions d’euros) mais également deux attaquants, Evann Guessand (30 millions d’euros) et Gaétan Laborde (4 millions d’euros). Des départs de joueurs cadres et un recrutement à moindre coût. Nice a vendu pour plus de 100 millions d’euros. Ce mercredi dans le journal L’Equipe, le directeur sportif du club Florian Maurice a fait le point sur le mercato. L’ancien DG du Stade Rennais n’est pas satisfait.

Nice est frustré de son mercato

Florian Maurice sur la multipropriété et les liens avec Manchester United :



« L'idée, c'est que la passerelle fonctionne. Il faut voir comment on peut la faire fonctionner. J'ai été en contact avec eux pour potentiellement trouver des solutions avec certains de leurs joueurs.… pic.twitter.com/vD39AD5Jgb — Club Nissa (@ClubNissa) September 3, 2025

Pour le quotidien français, Florian Maurice fait part de sa frustration concernant certains échecs notamment au niveau des arrivées. « Très honnêtement, ce n'était pas un mercato agréable. On parle de ces pistes-là, mais il y en a eu d'autres qui n'ont pas été au bout non plus. Il faut savoir rebondir. On a été capables de le faire », explique-t-il. Le groupe de Franck Haise a également connu une défaite lors des tours préliminaires de la Ligue des champions face à Benfica. Un début de saison par forcément à la hauteur des attentes. « C'est très difficile de tirer un bilan à l'instant T. Ça a été un mercato difficile, mais pas que pour Nice. On pourra faire un point plus tard, même si je suis en attente de mieux, pas seulement des recrues. On sait très bien que pour certains joueurs, venus de l'étranger notamment, ça peut prendre un peu de temps. Les résultats ne sont pas ce qu'on attend », ajoute Maurice. Nice va désormais devoir composer avec cet effectif avant de peut-être combler certains manques sur le mercato hivernal en janvier prochain.