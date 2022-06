Nice : Favre tente un joli coup avec un Parisien

Dans : OGC Nice.

Probable successeur de Christophe Galtier à Nice, Lucien Favre pourrait aider le Gym à réaliser une belle opération sur le marché des transferts. Le club azuréen tente d’attirer le défenseur central Dan-Axel Zagadou, libre après la fin de son contrat à Dortmund où il avait justement côtoyé l’entraîneur suisse.

Sur le point d’acter le départ de Christophe Galtier, l’OGC Nice pourra poursuivre son projet sans obstacle. Contrairement au futur entraîneur du Paris Saint-Germain, qui réclamait des joueurs confirmés, le club dirigé par INEOS continue de cibler des jeunes prometteurs. Ce qui correspond au profil de Dan-Axel Zagadou (23 ans). En effet, le défenseur central laissé libre par le Borussia Dortmund intéresse le Gym, nous apprend Foot Mercato.

Une belle opportunité à saisir pour Nice, qui sera tout de même opposé à une rude concurrence. La source rappelle que plusieurs pensionnaires de Premier League se sont intéressés à Dan-Axel Zagadou ces derniers mois, y compris Manchester United. Mais le club azuréen dispose d’un avantage non négligeable sur ce dossier grâce à Lucien Favre. Bien parti pour redevenir le coach des Aiglons, le Suisse a déjà eu l’ancien joueur du Paris Saint-Germain sous ses ordres à Dortmund. Ce détail pourrait faire la différence sachant que le Français ne fermait aucune porte le mois dernier.

Le titi ouvert à un retour en L1

« Je n'ai pas forcément de préférence, confiait le natif de Créteil à beIN Sports. Je pense que mon choix sera très important pour la suite de ma carrière. Le plus important pour moi c'est de jouer. J'espère rester en Europe. Je vais voir avec mon entourage et mes agents ce qui sera sur la table, et on prendra la bonne décision tous ensemble. Un retour en Ligue 1 envisageable ? Bien sûr. En plus je suis parti très jeune à l'étranger, donc ça me ferait du bien de rentrer en France. Tout est possible, je ne me mets pas de barrière. » Le message a bien été entendu à Nice.