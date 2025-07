Un crack de Ligue 1 dit oui à Tottenham

Dans : OGC Nice.

Par Hadrien Rivayrand

La saison passée, l'OGC Nice est parvenue à accrocher la 4e place de Ligue 1. Les Aiglons peuvent donc rêver à une participation prochaine à la Ligue des champions.

Nice disputera prochainement le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Beaucoup de joueurs veulent donc faire partie du projet azuréen. Le rêve est grand et la direction niçoise sait qu'elle ne devra pas se tromper sur le marché des transferts. Amputé des ambitions d'Ineos, qui ne semble plus vraiment enclin à investir pour le club, Nice va devoir se montrer malin. Des grosses ventes sont à prévoir. S'il y a un joueur qui a une belle cote dans l'effectif des Aiglons, c'est Evann Guessand. L'attaquant ivoirien n'est en plus pas contre une nouvelle aventure. Mais le joueur veut accepter un projet de qualité.

Guessand à Tottenham, ça sent bon

Depuis quelques semaines, la Premier League fait les yeux doux au natif d'Ajaccio. C'est aussi le cas de Fenerbahce. José Mourinho voulait que sa direction passe à l'action pour récupérer Guessand. Les Turcs sont disposés à envoyer un joli chèque de 25 millions d'euros pour récupérer le joueur de Nice. Ce dernier privilégie néanmoins un autre club, à savoir Tottenham. C'est ce qu'annonce en tout cas Football Insider, qui affirme que la direction londonienne est même très confiante à l'idée de récupérer le footballeur de 24 ans. Nice peut donc croire en ses chances de récupérer un joli chèque. Outre son intérêt pour Guessand, Tottenham veut tenter sa chance dans les dossiers Mohammed Kudus et Ademola Lookman. Pour rappel, les Spurs disputeront la Ligue des champions dans quelques mois suite à leur succès en Ligue Europa contre Manchester United. Tottenham ne voudra certainement pas revivre le même exercice vécu la saison dernière en Premier League. Guessand, valeur sûre de Ligue 1, est vu comme une perle rare par les Londoniens.