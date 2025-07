Nice envoie son plus gros salaire en Arabie Saoudite

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Trois ans après son arrivée à Nice, Gaëtan Laborde s’apprête à quitter la Ligue 1. Selon les informations de Nice Matin, un accord a été trouvé entre le Gym et le club saoudien d'Al-Diraiyah pour un transfert estimé entre quatre et cinq millions d’euros. Les deux clubs ont trouvé un accord total et il ne reste plus que quelques détails à concrétiser, notamment avec l’ex-buteur de Montpellier, pour que le transfert aboutisse.

Gaëtan Laborde part en Arabie Saoudite

Un départ qui va donner de l’air aux finances azuréennes puisque Gaëtan Laborde était le plus gros salaire du vestiaire selon le média régional, avec 320.000 euros mensuels et une augmentation automatique à 350.000 euros en cas de qualification en Ligue des Champions. Gaëtan Laborde laissera un excellent souvenir en Ligue 1 et notamment à Nice, où il a marqué 33 buts en 118 matchs ces trois dernières années.