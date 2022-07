Nice éjecte Julien Fournier pour des « divergences stratégiques »

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

Ce n'est pas vraiment une surprise puisque la rumeur circulait depuis plusieurs, mais c'est désormais officiel, Julien Fournier n'est plus le directeur du football de l'OGC Nice.

Dans un communiqué, l’OGC Nice a confirmé ce mercredi le départ de Julien Fournier, lequel occupait depuis 11 ans le rôle de directeur du football du club azuréen. Ayant des relations nettement rafraichies avec Jean-Pierre Rivère, il a donc quitté le Gym. Sans se cacher derrière de la langue de bois, Nice a clairement précisé que son ancien dirigeant n’était plus sur la même longueur d’onde avec Ineos.

« Suite à des divergences stratégiques, l’OGC Nice et Julien Fournier ont décidé d’un commun accord de suivre des chemins séparés. Le Club et son désormais ex-Directeur du Football conservent néanmoins un profond respect mutuel. À son arrivée en 2011, il avait déclaré vouloir « faire de l’OGC Nice un club qui compte ». Onze ans après, Julien Fournier peut quitter le club avec le sentiment du devoir accompli. Ce que personne n’oubliera. Durant plus d’une décennie, celui qui a occupé les fonctions de directeur général, puis de directeur de football, n’a eu de cesse de structurer le club et de le faire avancer, pierre par pierre et main dans la main avec le président Jean-Pierre Rivère. Ces petites pierres font l’OGC Nice d’aujourd’hui. À l’heure de se dire au revoir, l’ensemble du club remercie profondément Julien Fournier pour le travail accompli et lui souhaite beaucoup de réussite dans ses futurs projets », indiqué l’OGC Nice dans son communiqué. Après le départ de Christophe Galtier, et le retour de Lucien Favre, c'est une nouvelle page de l'histoire du Gym qui débute.