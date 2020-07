Nice : Des titres sans copier le PSG, le défi de Vieira

Dans : OGCN.

Grâce aux moyens accordés par son propriétaire Jim Ratcliffe, l’OGC Nice peut revoir ses ambitions à la hausse. Sans pour autant copier le modèle économique du Paris Saint-Germain.

En Ligue 1, aucune formation n’est aussi active que l’OGC Nice sur le marché des transferts. Le Gym a déjà enregistré quatre signatures cet été, à savoir celles des défenseurs centraux Robson Bambu et Flavius Daniliuc, du latéral gauche Hassane Kamara, du milieu Morgan Schneiderlin et l'attaquant Amine Gouiri. Et ce n’est sans doute pas terminé puisque Patrick Vieira attend l’arrivée d’au moins un renfort offensif. De quoi revoir les ambitions à la hausse pour l’entraîneur des Aiglons, qui tient de tout même à préciser que le club azuréen n’imitera pas le Paris Saint-Germain avec ses stars.

Nice c'est pas le Paris SG

« Tout le monde a commencé à regarder différemment l’OGC Nice depuis l’arrivée de la famille Ratcliffe. On pensait que le club achèterait chaque année 5-6 joueurs à 30 millions, s’est étonné le technicien dans Nice-Matin. On est ambitieux, on aimerait jouer la Ligue des Champions, gagner des titres, mais c’est une certaine manière de construire qui nous permettra d’y arriver. L’an dernier, on a investi sur des garçons comme Dolberg et Nsoki qui ne jouaient plus dans leur club respectif. Claude-Maurice découvrait la Ligue 1... Je faisais jouer Atal plus haut aussi, et tout ça a compliqué un peu les choses. Il faut que les gens comprennent que notre projet est différent de celui du PSG. » A croire que certains s’enflamment rapidement du côté de Nice.