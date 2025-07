Nice continue son marché suédois, un défenseur arrive

Dans : OGC Nice.

Par Quentin Mallet

En marge de sa préparation pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions face au Benfica, l'OGC Nice s'active pour renforcer son effectif. Après Isak Jansson, un autre joueur lié à la Suède s'apprête à s'engager.

Passer du sud de la France à la Suède, c'est risquer l'hypothermie. Dans l'autre sens, c'est l'opportunité de disputer la prochaine Ligue des champions. Et ça, plusieurs joueurs l'ont bien compris. En pleine préparation pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions face au Benfica, dont le match aller aura lieu la première semaine d'août, l'OGC Nice travaille dans le même temps à la structuration de son effectif. Dans le besoin de renforts dans leur secteur offensif, les Aiglons ont mis la main sur Isak Jansson, un Suédois qui évoluait au Rapid Vienne depuis 2024. Et le lien entre l'écurie azuréenne et la Scandinavie ne s'arrête apparemment pas là.

Nice tient un joli coup en Suède

En effet, à en croire les informations de Benjamin Quarez, journaliste au Parisien, l'OGC Nice est en passe de s'offrir Kojo Peprah Oppong, défenseur ghanéen qui évolue depuis l'hiver dernier à l’IFK Norrköping en Suède. Une information également avancée par le tabloïd suédois Expressen, qui affirme qu'un accord a été trouvé entre les deux clubs pour un transfert imminent. Aucun détail concernant l'opération n'a encore filtré, mais le joueur, convoité par Florian Maurice, voyagera dans la soirée vers Nice pour passer sa visite médicale. Un joli tremplin pour le jeune défenseur central de 21 ans qui avait quitté son Ghana natal pour rejoindre la Suède en 2023. Transfermarkt l'évalue d'ailleurs à 1 million d'euros, soit trois fois plus que sa cote de départ lorsqu'il est arrivé à Norrköping.