Nice ‍: Bulka signe au Neom SC pour 15 ME

Quelques jours seulement après l’annonce du transfert de Yehvann Diouf à Nice en provenance de Reims, le club azuréen a officiellement vendu son gardien Marcin Bulka en Arabie saoudite. En effet, le Neom SC qui a récemment accueilli Christophe Galtier et Alexandre Lacazette a annoncé ce samedi après-midi la signature du gardien polonais pour un montant de 15 millions d’euros. Marcin Bulka va par ailleurs toucher un salaire colossal estimé à 7 millions d’euros par saison en Saudi Pro League.

حامي العرين هنا 🛡



البولندي مارسين بولكا لاعبًا لنيوم ✍️#نادي_نيوم_الرياضي



The Polish Wall has landed at NEOM S.C. 🚧



Bulka is here 👋#NEOMSportsClub pic.twitter.com/sqkm9SiJPP