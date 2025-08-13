Nice fait honte à la France, Acherchour est furax

Dans : OGC Nice.

Par Nathan Hanini

Ce mardi soir, l’OGC Nice s’est à nouveau incliné sur le score de 2-0 face à Benfica. Le club de la Côte d’Azur quitte donc la Ligue des champions et intègre la phase de Ligue de la Ligue Europa. Un échec de plus pour le football français, qui passe mal pour les observateurs.

La France n’aura que trois représentants cette saison en Ligue des champions. L’OGC Nice a été éliminé ce mardi soir par le Benfica lors du troisième tour préliminaire de la coupe aux grandes oreilles. Les hommes de Franck Haise ont été battus 2-0 par le club portugais. Déjà battu sur ce score lors du match aller, le club de la Côte d’Azur retrouvera donc l’Europa League. Un nouveau raté pour le football français qui agace les observateurs.

L’OGC Nice n’a jamais lutté

💥 Le coup de gueule de @walidacherchour après la triste performance de Nice face au Benfica en Ligue des Champions : "Pour le football français, pour Nice, c'est malheureux, c'est honteux !" pic.twitter.com/d9oROp4SmN — After Foot RMC (@AfterRMC) August 12, 2025

Dans l’After Foot sur RMC, Walid Acherchour n’a pas mâché ses mots pour évoquer la double confrontation face aux Portugais. Le projet INEOS a été vivement critiqué. Le géant britannique n’est pas à la hauteur pour constituer un effectif compétitif selon lui. « L’image que tu envoies au foot français, tu envoies une balle pour rien. La quatrième place cette année, elle ne sert à rien. Et moi ce qui me dérange, je ne vais pas critiquer Franck Haise ou les joueurs, mais c’est INEOS. Comment tu peux fournir ça sur un aller-retour. Mais tu ne peux pas terminer avec les gamins qui sont en stage d’observation de troisième. À la 60e minute, tu envoies des joueurs de 17 ans, de 18 ans. Mais ce n’est pas possible. La semaine dernière, on avait dit la même chose sur le onze qui termine. Ce n’est pas possible de proposer une équipe qui n’est pas compétitive. Tu t’es battu toute la saison pour finir à cette quatrième place. Mais franchement pour le football français, pour Nice, c’est malheureux, c’est honteux, » explique-t-il. Les Niçois devront désormais se concentrer sur la reprise de la Ligue 1 ce week-end avant de retrouver la Ligue Europa dans quelques semaines.