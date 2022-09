Nice : Barkley c'est qui ? Favre est violent

Dans : OGC Nice.

Par Eric Bethsy

En grande difficulté depuis le début de la saison, l’OGC Nice va tenter de rebondir grâce à l’apport de ses recrues. La dernière arrivée, Ross Barkley, vient pour renforcer l’entrejeu. Mais au vu de sa réponse aux journalistes, l’entraîneur Lucien Favre ne connaît pas du tout le profil de l’Anglais.

Contrairement au Nantais Antoine Kombouaré, qui interdit à ses dirigeants de valider une recrue sans son accord, beaucoup d’entraîneurs n’ont qu’un pouvoir très limité sur les décisions au mercato. C’est visiblement le cas de Lucien Favre du côté de l’OGC Nice. Après sa nomination cet été, le successeur de Christophe Galtier a vu les renforts défiler. Il faut dire que le Gym en a besoin après son début de saison compliqué (une victoire en six journées de championnat).

L'étonnante réponse de Favre

L’actuel 16e de Ligue 1 a notamment accueilli Kasper Schmeichel, Aaron Ramsey, Nicolas Pépé ainsi que la dernière recrue Ross Barkley que Lucien Favre n’a sûrement pas réclamée. En effet, le coach des Aiglons a été interrogé sur le profil du milieu laissé libre par Chelsea. Et sa réponse ne devrait pas rassurer l’Anglais.« Dans votre esprit, c'est plutôt un numéro 6 ou un 8 ? On m'a dit que c'était plus un 8 », a répondu Lucien Favre en conférence de presse, avec un léger sourire.

🎙 Lucien Favre a l'air de n'avoir été que modérément impliqué dans le recrutement de Ross Barkley. pic.twitter.com/eITQqHYWQs — RMC Sport (@RMCsport) September 7, 2022

Puis l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund n’a pas été en mesure de dire si Ross Barkley pourrait faire le déplacement à Ajaccio dimanche. « Je ne peux pas vous le dire, il est arrivé il y a deux jours, a-t-il esquivé. Il n’a pas fait de match complet depuis mi-juillet. C’est très difficile. Difficile de dire dans quelle forme il est. Il n’a pas fait de match pendant un bon moment. Il s’est entraîné mais les matchs, la compétition, le rythme, ça peut manquer. » Autant dire que Lucien Favre n’a pas sauté de joie en apprenant sa signature.