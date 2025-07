Nice à vendre, Jim Ratcliffe prend la parole

Dans : OGC Nice.

Par Eric Bethsy

Après l’annonce du départ de son président Jean-Pierre Rivère, Jim Ratcliffe est sorti du silence. Le patron d’INEOS, propriétaire du Gym, a rassuré quant à ses intentions pour l’avenir du club azuréen.

A près d’un mois de la reprise du championnat, l’OGC Nice a annoncé un changement important dans son organigramme. Le président Jean-Pierre Rivère, en poste depuis 14 ans, va laisser la place au directeur général Fabrice Bocquet dont la promotion a été validée par l’actionnaire INEOS et son patron Jim Ratcliffe.

INEOS n'est pas vendeur

« Nous tenons à remercier chaleureusement Jean-Pierre Rivère pour sa contribution inestimable durant toutes ces années, ainsi que pour avoir représenté INEOS avec engagement et loyauté depuis l’acquisition du club, a réagi le Britannique sur le site officiel des Aiglons. Il a dirigé l’OGC Nice avec passion, dévouement et vision. Au nom d’INEOS, je tiens à exprimer notre gratitude et à le féliciter pour le travail accompli. Il peut partir la tête haute. »

Cette réaction était aussi l’occasion de répondre aux rumeurs persistantes. Depuis plusieurs mois, et notamment après sa déclaration en mars dans laquelle il disait s’ennuyer à l’Allianz Riviera, Jim Ratcliffe fait l’objet de bruits de couloir sur une éventuelle vente de l’OGC Nice. Mais celui qui dirige également la partie sportive de Manchester United insiste sur son implication avec le Gym.

« L’engagement d’INEOS auprès de l’OGC Nice demeure absolu, et nous avons fait - naturellement et en toute confiance, le choix de confier à Fabrice Bocquet la mission de poursuivre le développement du club. Depuis trois saisons, Fabrice a démontré sa capacité à piloter le club avec rigueur, vision et leadership. Il a déjà su poser les bases d’une organisation performante et tournée vers l’avenir », s’est expliqué l’homme d’affaires dont les choix et les investissements à Nice seront observés cet été.