Nice a déjà trouvé le remplaçant de Melvin Bard

Par Nathan Hanini

Après une saison achevée à la quatrième place en Ligue 1, l’OGC Nice va entamer son mercato pour préparer la saison prochaine et le barrage de Ligue de champions. Les Aiglons ont des regards sur la Belgique.

L’OGC Nice a coiffé sur le poteau tous ses adversaires dans la course à la quatrième place de Ligue 1 lors de la dernière journée. Les hommes de Franck Haise s’offrent donc un tour en barrages de Ligue des champions. Mais sur le mercato, le club de la Côte d’Azur pourrait perdre certains éléments. Auteur d’une belle saison, Melvin Bard attire les convoitises. Le Français, capable de s’adapter à plusieurs postes, a convaincu son entraineur cette saison. « Melvin n'est pas le prototype du défenseur central habituel, mais il a toutes les qualités que je recherche avec mes centraux axe gauche et axe droit », a expliqué Haise avant le match contre Brest. Avec ses bonnes performances, le Français pourrait attirer des clubs de Premier League. L’OGC Nice anticipe son départ et vise un latéral belge.

Joaquin Seys en renfort

🚨EXCLU Mercato

Strasbourg et Nice ciblent Joaquin Seys 🇧🇪

La pépite du Club Bruges affole le mercato.

➡️ Offre en préparation, duel à suivre de près.https://t.co/dpdTJ1ks02#ClubBrugge #RCStrasbourg #OGCNice #RCSA pic.twitter.com/JNadWtdX71 — TeamFootball (@TeamFootballFr) May 22, 2025

Selon le média TeamFootball, Joaquin Seys serait la priorité de l’OGC Nice. Le jeune latéral de 20 ans a réalisé une saison régulière du côté du Club Bruges, goûtant par ailleurs à la Ligue des champions (10 apparitions). Blessé sur cette fin de saison après une déchirure, le joueur dont la valeur est estimée à 8 millions d’euros sur Transfermarkt, est courtisé en Ligue 1. Nice n’est pas le seul club de l’élite à vouloir attirer le latéral. Strasbourg est entré dans la danse pour tenter de le récupérer. Liam Rosenior aurait validé son profil. Joaquin Seys est considéré par beaucoup comme un latéral moderne et sera l’un des prospects à suivre sur le mercato cet été.