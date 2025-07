Nantes proche de perdre sa seule star ‍?

Dans : OGC Nice.

Par Quentin Mallet

Le départ de Gaëtan Laborde enfin officialisé, l'OGC Nice s'est activé pour lui trouver un remplaçant. Les Aiglons pensent à recruter Mostafa Mohamed, l'attaquant de pointe égyptien du FC Nantes.

Dans les derniers instants de la saison passée, l'OGC Nice parvenait à arracher une quatrième place hautement importante en Ligue 1. Cette dernière a permis de laisser entrouverte la porte de la Ligue des champions. Mais avant de rejoindre la cour des grands, les Aiglons vont devoir passer l'ogre Benfica lors du troisième tour préliminaire. Un tirage au sort compliqué qui intervient au moment où la direction niçoise travaille d'arrache-pied pour constituer un effectif cohérent et compétent avant le match aller. Avec le départ officialisé de Gaëtan Laborde et celui très probable d'Evann Guessand, Franck Haise a cruellement besoin de renforts au poste d'attaquant de pointe. Aux dernières nouvelles, les Aiglons pourraient bien trouver chaussure à leur pied directement en Ligue 1.

Nice pense à Mostafa Mohamed

LdC : Benfica sur la route de Nice https://t.co/fTEU7tvmtM — Foot01.com (@Foot01_com) July 21, 2025

En tout cas, c'est ce qu'affirme L'Equipe. Le quotidien sportif français indique que l'OGC Nice envisage le recrutement de Mostafa Mohamed. L'attaquant du FC Nantes, sous contrat jusqu'en juin 2027, dispose d'un bon de sortie de la part de ses dirigeants. Pour l'heure, aucune offre niçoise n'a été transmise au board nantais. L'attaquant international égyptien ne semble pas encore être considéré comme une priorité par la direction du club azuréen, cette dernière brassant très large pour pouvoir trouver le buteur idéal pour épauler Terem Moffi.

Pour rappel, Mostafa Mohamed a déjà passé trois saisons consécutives en Ligue 1 sous les couleurs du FC Nantes. Au total, il a inscrit 21 buts et délivré 6 passes décisives en 95 matchs de championnat. Selon Transfermarkt, il dispose d'une valeur marchande de 5 millions d'euros, mais Waldemar Kita pourrait demander un peu plus pour ne pas faire de moins-value sur son transfert (il était arrivé à Nantes pour 5,75 ME).