Mourinho vient à Nice avec 25 ME dans les valises

Dans : OGC Nice.

Par Mehdi Lunay

Meilleur buteur de l'OGC Nice en Ligue 1 la saison dernière, Evann Guessand suscite bien des convoitises au mercato. C'est notamment le cas de Fenerbahçe qui fait une offre XXL pour s'offrir les services de l'attaquant ivoirien.

Avec une qualification pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, l'OGC Nice a largement réussi sa saison 2024-2025 en Ligue 1. Une belle affaire sportive et financière qui a aussi ses inconvénients. Les cadres niçois sont ardemment convoités au mercato. Marcin Bulka est déjà parti rejoindre le Neom SC en Arabie Saoudite. Les Aiglons se voient désormais menacés pour leur meilleur buteur du dernier exercice, Evann Guessand. Avec 12 buts et 9 passes décisives en Ligue 1, le jeune ivoirien de 24 ans a mis au supplice de nombreuses défenses françaises.

Fenerbahçe met le paquet pour Guessand

Avec un tel bilan statistique et sa grande vitesse de pointe, Guessand est devenu la coqueluche des clubs étrangers. Wolverhampton, Brighton et l'AS Rome sont déjà venus aux renseignements. Néanmoins, un autre club veut les devancer et met les moyens pour y parvenir. Il s'agit de Fenerbahçe selon les informations de L'Equipe. Le quotidien sportif français révèle que la formation entraînée par José Mourinho propose 25 millions d'euros à l'OGC Nice pour son Ivoirien.

Evann Guessand, Fenerbahçe için çok yönlü, gelişime açık bir kanat-forvet profili. 1.88 boyuyla hava toplarında etkili, fiziksel mücadeleye yatkın bir oyuncu. Hücumda kanat çizgisinde genişlik sağlarken, içe katıp santrafor gibi tehdit yaratabiliyor. Sırtı dönük oyunda top… pic.twitter.com/Qb8NZFhUtz — adri (@gizlionlibero) July 2, 2025

Une somme énorme qui peut faire plier les dirigeants niçois. Cependant, cela ne suffit pas pour Evann Guessand. Encore sous contrat à l'OGCN jusqu'en 2028, l'attaquant ne répond pas favorablement à l'intérêt turc pour le moment. Le jeune homme préfère prendre le temps d'étudier toutes les propositions au cours du mercato estival. L'Ivoirien privilégie sans doute l'un des cinq grands championnats européens comme la Premier League ou la Bundesliga. A voir si José Mourinho saura le séduire avec le projet du club stambouliote, lequel s'est aussi qualifié pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions la saison prochaine.