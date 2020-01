Mercato : Vieira n'en veut plus, Tameze file à l'Atalanta

Dans : OGCN.

Pièce maîtresse du dispositif de Patrick Vieira à l'OGC Nice la saison dernière, Adrien Tameze n’a été utilisé qu’à 8 reprises par le coach des Aiglons en 2019-2020…

Tout proche de rejoindre le Spartak Moscou en août dernier, Adrien Tameze va cette fois bel et bien quitter l’OGC Nice. En effet, RMC informe que le milieu de terrain défensif de 25 ans a trouvé un accord avec l’Atalanta Bergame, cinquième de Série A et qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Selon la radio, il s’agit d’un prêt comprenant une option d’achat à 8 ME pour Adrien Tameze à Bergame, où le joueur est attendu dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Un deal qui laissera quelques regrets à Nice puisque l’été dernier, c’est pour une plus importante, proche de 13 ME, que Tameze avait failli rejoindre la Russie.