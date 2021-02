Mercato : Le Barça prête Todibo à Nice !

Dans : OGCN.

L'OGC Nice a officialisé ce lundi soir la venue de Jean-Clair Todibo après un accord avec le FC Barcelone.

Compte tenu de ses performances actuelles, l'OGC Nice avaient bien besoin de renforts lors de ce mercato, et c'est une signature de poids qui a été officialisé à moins de deux heures de la fin du mercato, puisque Jean-Clair Todibo a rejoint le club azuréen sous forme de prêt avec option d'achat. « L’OGC Nice et le FC Barcelone sont tombés d’accord sur le prêt avec option d’achat de Jean-Clair Todibo (21 ans). Après William Saliba, le secteur défensif de l’OGC Nice enregistre le renfort d’un autre élément à fort potentiel en ce dernier jour de mercato hivernal. Athlétique (1,90m), amoureux des duels et doté d’une belle relance, Jean-Clair Todibo a fait ses classes dans le centre de formation du Toulouse FC. Précoce, le défenseur central (qui a évolué milieu défensif au cours de sa formation) est propulsé dans le grand bain par Alain Casanova le 19 août 2018, contre Bordeaux. Après 10 rencontres de L1, l’international U20 tricolore tape dans l’oeil du FC Barcelone, qui le recrute à l’hiver 2019. Apparu à 5 reprises en Catalogne, il est prêté à Schalke 04 l’hiver suivant. Dans la Ruhr, il convainc rapidement, s’installe dans la défense et enchaîne les bonnes prestations, avant que le championnat ne soit troublé par la crise du Covid et qu’il ne doive rentrer à Barcelone à la fin de l’exercice. Prêté à Benfica lors des 6 premiers mois de la saison actuelle, Jean-Clair Todibo a choisi le Gym pour reprendre sa marche en avant. L’OGC Nice lui souhaite la bienvenue ! », indique l'OGC Nice dans un communiqué.