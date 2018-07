Mercato : Nice confirme avoir zéro offre pour Mario Balotelli !

Dans : OGCN, OM, Ligue 1, Serie A, Mercato.

Au petit jeu de l'info et de l'intox autour du dossier Mario Balotelli, l'OGC Nice reste droit dans ses bottes et ce mardi le club azuréen continue à faire savoir qu'aucune offre n'est officiellement arrivée sur le bureau de Jean-Pierre Rivère concernant l'attaquant italien. Interrogé par Nice-Matin sur le cas Mario Balotelli, le directeur général du Gym s'est contenté d'un très laconique : « Il n’y a rien de nouveau ».

Pour le quotidien local niçois, il est évident que contre toute attente on ne se bouscule finalement pas pour tenter de faire venir Super Mario, même si ce dernier reste sur deux bonnes saison avec l'OGC Nice, qui plus est sans aucun souci extra-sportif, ce qui n'était pas évident. « Même si l’intérêt de Naples a été évoqué, les clubs captés par le phénomène Balotelli ne paraissent pas se bousculer au portillon. L’OM, ok, la Chine, les Emirats, dit-on, mais après ? Le sulfureux agent de l’attaquant, Mino Raiola, rêvait sans doute plus gros pour son poulain, lui dont les exigences en terme de salaire, primes et autres commissions freineraient le dossier », précise Nice-Matin, qui indique le le Gym pourrait finalement conserver Mario Balotelli, même si la priorité est donnée à un départ pour 10ME comme le club le fait savoir depuis des semaines.