Mercato : Alexis Claude-Maurice signe à Nice

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1.

Les signatures s'enchaînent ce jeudi à l'OGC Nice, puisqu'après celle de Kasper Dolberg, le Gym a officialisé la venue d'Alexis Claude-Maurice.

« L’OGC Nice et le FC Lorient sont tombés d’accord sur le transfert d’Alexis Claude-Maurice (21 ans). Arrivé sur la Côte d’Azur mardi, le milieu de 21 ans a satisfait à tous les examens médicaux et paraphé, ce jeudi, le bail le liant au club rouge et noir. Après Kasper Dolberg, il est la 2e recrue offensive du Gym 2019-20. Et comme le colosse danois, « ACM » a vécu son premier derby à l’Allianz Riviera dans la peau d’un supporter, dans la tribune officielle du stade de la Plaine du Var. Milieu créateur, capable de jouer dans un couloir, à l’aise entre les lignes et à la finition, Claude-Maurice est un pur produit du centre de formation du FC Lorient. Membre des équipes de France de jeunes, le joueur né à Noisy-le-Grand reste sur deux saisons pleines chez les Merlus, dont un dernier exercice de haute volée. En 2018-19, il a ainsi disputé 35 rencontres de L2, marqué 14 fois et offert 4 passes décisives. Des stats qui, couplées à des contenus de qualité, l’ont installé naturellement dans le 11 type de la L2. Après avoir humé le parfum de la L1 au terme de sa formation, Claude-Maurice pourra désormais découvrir l’élite hexagonale sous les couleurs du Gym. Une nouvelle étape importante pour celui qui a parfaitement aiguisé ses armes à l’étage inférieur (57 matchs de L2, 18 buts, 5 passes décisives) », indique le club azuréen dans un communiqué.