Mercato : Adieu l'OM, Balotelli reste à Nice c'est officiel !

Dans : OGCN, Mercato, OM, Ligue 1.

Dans un incroyable coup de théâtre, le feuilleton Mario Balotelli a pris fin ce lundi soir. En effet, le club de Nice a annoncé que l'attaquant italien restait finalement cette saison au Gym. Une décision prise en commun avec Super Mario et Mino Raiola. Exit donc la piste qui l'envoyait depuis des semaines à l'Olympique de Marseille.

« Mario Balotelli sera Niçois cette saison. Le club et son numéro 9 ont entériné qu’ils poursuivraient leur aventure commune en 2018-19. La décision est prise. Murement réfléchie. Mario Balotelli a choisi de rester à l’OGC Nice. L’international italien (28 ans) a exprimé cette volonté auprès des dirigeants niçois. Il y aura bien une saison 3 à la série à succès. L’accord a été entériné par toutes les parties lundi soir. Suspendu lors des 3 premières journées de Ligue 1, l’attaquant du Gym, auteur de 43 buts sous les couleurs rouge et noire depuis son arrivée, sera de nouveau qualifié à partir de la semaine prochaine et du déplacement à Lyon. Rendue quelque peu compliquée au début de l’été par un autre club du Sud de la France, la situation est de retour à la normale. Simple, limpide. Comme une frappe de SuperMario », annonce, dans un communiqué, l'OGC Nice. Une information qui risque de faire du bruit de Nice à Marseille !