L1 : Nice-OM se jouera sur un bon champ de patates

Dans : OGCN, Ligue 1, OM.

La semaine passée, le XV de France a battu l'Ecosse sur la pelouse de l'Allianz Riviera, et la pelouse niçoise semblait déjà dans un état compliqué. Et cela ne s'est pas arrangé pour le match de ce mercredi soir entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Au point que Nice-Matin a contacté la société qui gère le stade, et la pelouse. Si cette dernière se veut rassurante, elle ne cache pas que le terrain ne sera pas au mieux de sa forme pour ce derby du Sud et qu'un changement de pelouse devra rapidement intervenir.

« On a eu une attaque de champignon virulente et soudaine, fin juillet. On a réussi à la contenir pour le match de rugby France-Ecosse mais le problème est réapparu dans le courant de la semaine dernière à cause des conditions météorologiques. On ne cache pas le problème. On a d’ailleurs immédiatement averti la Ville et mobilisé nos équipes d’entretien, de maintenance et des experts qui travaillent d’arrache-pied pour trouver une solution. Ce qui est sûr, c’est que la pelouse sera jouable (ce soir). C’est le dernier match avant la trêve internationale. Ce qui nous laisse trois semaines pour mettre en œuvre un plan d’action et retrouver une pelouse aux normes », a indiqué Patrick Florence, le directeur général de Nice Eco Stadium. En attendant, la mairie de Nice a tout de même fait part de son mécontentement face à cette situation.