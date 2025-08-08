Guessand quitte Nice pour Aston Villa (off)

Dans un communiqué officiel publié ce vendredi, Aston Villa a annoncé la signature d’Evann Guessand. L’attaquant ivoirien quitte l’OGC Nice et rejoint la Premier League dans le cadre d’un transfert estimé à 35 millions d’euros bonus compris. « Guessand a gravi les échelons du club français et a connu une campagne 2024/25 au cours de laquelle il a marqué 12 buts, aidant Nice à terminer quatrième de Ligue 1. L'international ivoirien, qui est un joueur polyvalent en attaque, a également été nommé joueur de la saison de Nice la saison dernière » a publié le club entraîné par Unai Emery sur son site internet.
Coming to Villa Park 🔜 pic.twitter.com/Fe5YoSIakm— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 8, 2025