Galtier raciste ? Julien Fournier crie au scandale

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

Ancien directeur sportif de l'OGC Nice, qu'il a quitté pour l'an dernier pour rejoindre Parme (Serie B), avant de partir en décembre dernier, Julien Fournier se défend d'avoir fait fuiter l'email qu'il avait envoyé à Ineos concernant Christophe Galtier. Il n'est pas loin d'y voir un coup tordu, mais au bénéfice de qui ?

Depuis quelques heures, c'est le feu du côté de Nice et du PSG. Les révélations sur de supposés propos racistes de l'entraîneur du Gym passé l'été dernier au Paris SG sont graves, même si rien ne permet d'étayer les accusations transmises par Julien Fournier à ses dirigeants. Actuellement au Brésil, Julien Fournier a été contacté par le quotidien Nice-Matin et s'il ne revient pas sur le contenu du fameux email, il s'étonne que cela sorte à cette date, se défendant avec force d'avoir fait suivre ce courrier électronique à différents médias.

Fournier répond à Nice Matin sur l'affaire Galtier

« Je suis actuellement au Brésil loin de cette polémique à laquelle je suis associé à mes dépens. Je ne suis en aucun cas à l’origine de la diffusion de ces informations internes vieilles d’un an au moment de mon départ du club. Je n’ai jamais tiré sur une ambulance, malgré tous nos différends avec Christophe Galtier et j’ai surtout trop de respect pour l’OGC Nice, un club dont j’ai fièrement défendu les couleurs pendant plus de dix ans et les gens en place, qui préparent en ce moment l’un des rendez-vous les plus importants de leur histoire en Coupe d’Europe. Le timing de ces révélations me révolte tout autant que leur contenu », s'offusque l'ancien directeur sportif de l'OGC Nice, qui se garde bien de revenir sur le fond de l'affaire, à savoir les propos racistes qu'aurait tenus en sa présence celui qui était alors le coach du club azuréen.