ECL : Nice renversé par Bâle, triste fin pour le foot français

Dans : OGC Nice.

Par Alexis Rose

Quart de finale retour de l’Europa Conférence League :

Allianz Riviera.

OGC Nice - FC Bâle : 1-2 (2-2 à l'aller).

Buts : Laborde (9e) pour Nice ; Augustin (86e), Adams (98e) pour le FC Bâle.

Une semaine après un bon résultat nul en Suisse, l’OGC Nice s’est fait renverser par Bâle en prolongation (1-2) pour sortir tristement de l’Europa Conférence League…

Complètement focus sur la Coupe d’Europe en cette fin de saison, Nice voulait réaliser un gros match contre Bâle devant son public pour intégrer le dernier carré de l’Europa Conférence League. Ce qui allait être le cas en première période, puisqu’après un but refusé à Boudaoui pour hors-jeu (6e), Laborde ouvrait rapidement la marque ! Suite à un pressing haut de Moffi, l’attaquant français héritait de la balle côté droit puis crochetait son vis-à-vis avant de planter du gauche avec l’aide d’un défenseur adverse (1-0 à la 9e). Un but qui permettait à Nice de basculer en tête à la pause.

⏸️ C'est la mi-temps de ce #OGCNFCB !



L'#OGCNice rentre aux vestiaires avec un court avantage, grâce à un but signé Gaëtan Laborde (9') 💪#UECL pic.twitter.com/SO94Ylyhh8 — OGC Nice (@ogcnice) April 20, 2023

Au retour des vestiaires, Laborde était proche du doublé (64e), mais c’est Bâle qui égalisait contre le cours du jeu par l’intermédiaire d’Augustin (1-1 à la 86e). En fin de match, le poteau sauvait Schmeichel face à Amdouni (89e), et les deux équipes filaient en prolongation. Durant celle-ci, le club suisse passait devant grâce à une tête d’Adams (1-2 à la 98e). Proche de la sortie, Nice réagissait alors avec Brahimi mais l’attaquant niçois trouvait la barre transversale (108e) pour éteindre les derniers espoirs azuréens...



À cause de cette défaite renversante (1-2), l’équipe de Didier Digard quitte l’Europa Conférence League par la petite porte. En mai prochain, les Aiglons regarderont donc les demi-finales, Bâle - Fiorentina et AZ Alkmaar - West Ham, depuis leur canapé, au grand dam du football français, qui n’a donc plus aucun représentant en Europe…