Delort demande à sa famille de ne pas venir à Montpellier

Dauphin du PSG en Ligue 1, l'OGC Nice se déplace à Montpellier. Un match forcément très spécial pour Andy Delort, parti du MHSC l'été dernier et qui sait que les supporters lui réservent un accueil pas vraiment chaleureux.

Andy Delort a rarement quitté en bons termes les supporters des clubs où il est passé, demandez notamment aux fans de Caen ce qu’ils pensent du buteur du Gym. Et l’été dernier, lorsque l’attaquant de 30 ans a fait ses valises de Montpellier pour rejoindre Nice, après 3 saisons à la Mosson, les supporters du club de Laurent Nicollin, n’ont pas manqué de le « pourrir » sur les réseaux sociaux. Des réactions qui avaient touché Andy Delort. « Je comprends que les supporters de Montpellier aient été déçus. Après, il y a beaucoup de messages qui m'ont un peu vexé. C'est allé un peu plus loin que ce que je pensais. Dans les histoires d'amour, plus il y a de l'amour, plus il y a de la haine », avait reconnu le buteur passé à l’OGC Nice. Ce samedi, Andy Delort va cette fois devoir se coltiner en direct cette rancune, puisqu’il sera du déplacement que l’équipe de Christophe Galtier fera en Ligue 1.

Andy Delort ne se prend pas la tête avec Nice

Conscient que ce match Montpellier-Nice ne sera peut-être pas agréable à suivre pour ses proches, Andy Delort a demandé à sa famille de ne pas venir à la Mosson, histoire de ne pas avoir à être témoin de tout cela. Mais sur le plan footballistique, l’attaquant du Gym sera droit dans ses bottes et ne se prend pas la tête comme l’a confirmé son entraîneur. « Il n’y a pas de préparation particulière. Il aura l'accueil qu'il aura. Ce n'est pas le premier et pas le dernier à jouer contre son ancien club. Andy est armé sur un plan mental. Il a fait une entrée remarquée et remarquable face à Paris. Il faut que lui et l'équipe surfent sur cette dynamique », a expliqué Christophe Galtier, qui n’est toutefois pas certain d’être titulaire face à ses anciens coéquipiers, Amine Gouiri et Kasper Dolberg étant de sacrés concurrents pour Andy Delort.