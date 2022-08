Coup de clim' à Nice, Cavani fonce à Valence

Dans : OGC Nice.

Par Hadrien Rivayrand

Le mercato est dans sa phase finale et Edinson Cavani ne sait toujours pas où il évoluera officiellement cette saison. Mais ça ne devrait pas être à Nice...

Edinson Cavani est libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United au début de l'été. L'ancien joueur du PSG espère encore un dernier gros contrat en Europe. Au vu de son pedigree, l'Uruguayen ne manque pas de propositions. Mais encore faut-il accepter le bon challenge. Trois clubs sont particulièrement intéressés par ses services. Deux en Liga et un en Ligue 1. En effet, Nice est en négociations avec l'entourage d'Edinson Cavani, qui ne ferme pas totalement la porte à un retour en France. Problème, les Aiglons ont apparemment du retard dans ce dossier, car l'attaquant de 35 ans est annoncé proche d'une arrivée en Liga.

Cavani, la Liga comme préférence

🚨 Edinson Cavani est proche de s'engager à Valence. 🦇



(@lequipe) pic.twitter.com/m19B8WKi57 — Actu Foot (@ActuFoot_) August 22, 2022

Si l'on croyait que Villarreal tenait la corde dans ce dossier, Edinson Cavani est désormais annoncé proche de rejoindre Valence. C'est du moins ce qu'indique L'Equipe ces dernières heures. A Valence sous les ordres de Gennaro Gattuso, Cavani aurait pas mal de temps de jeu, comblant le récent départ de Gonçalo Guedes à Wolverhampton. Mais dans cette affaire, l'autre club phare de la région, Villarreal, pourrait ne pas avoir dit son dernier mot. Le Sous-marin Jaune compte comme entraineur Unai Emery, qui a déjà collaboré avec Cavani au PSG. Concernant Nice, le retard accumulé semble trop important pour être comblé. A noter que ces dernières heures au micro d'El Chiringuito, à peine descendu de l'avion à Madrid, l'ancienne idole parisienne a indiqué au sujet de son avenir : « Pour le moment, je ne sais pas où je vais jouer cette année. C'est le football, je me sens très bien, j'ai besoin d'aller là où ils me veulent vraiment et vont me faire confiance ». De quoi jeter encore plus un froid sur une éventuelle arrivée sur la Côte d'Azur.