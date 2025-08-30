Bouanani vendu, Nice va toucher 20 ME

Dans : OGC Nice.

Par Quentin Mallet

Face à l'intérêt croissant des prétendants pour Badredine Bouanani, la direction de l'OGC Nice a fini par céder. L'ailier droit gaucher a trouvé un point de chute en Allemagne.

L'OGC Nice va toucher le jackpot grâce à la vente de Badredine Bouanani. L'international algérien formé en partie chez les Aiglons n'avait pas l'assurance de poursuivre l'aventure dans le sud-est de la France cette saison. En cause, une valeur marchande croissante et l'opportunité pour sa direction de renflouer les caisses avec son départ. Au sortir d'une saison plutôt intéressante avec 5 buts et 3 passes décisives réalisés en 37 matchs toutes compétitions confondues, Badredine Bouanani a tapé dans l'œil de plusieurs clubs cet été. Après avoir reçu l'aval de sa direction pour partir cet été, l'ailier droit a finalement trouvé une porte de sortie intéressante.

Bouanani, direction l'Allemagne

Accord total entre Nice et Stuttgart pour le transfert de Badredine Bouanani. Contrat de 5 ans. 20 M€ bonus compris. Le joueur autorisé à aller passer sa visite médicale.



Avec @sebnonda et @Santi_J_FM @footmercato — Dahbia Hattabi (@DahbiaHattabi) August 30, 2025

Comme révélé par Foot Mercato et L'Equipe, Badredine Bouanani est en passe de s'engager au VfB Stuttgart. L'écurie allemande a trouvé un terrain d'entente avec l'OGC Nice pour un transfert d'un montant de 20 millions d'euros, bonus compris. Une jolie vente pour INEOS qui s'ajoute à celle d'Evann Guessand (30 ME) et de Marcin Bulka (15 ME). Pour les supporters, l'inquiétude est toutefois vive car l'effectif semble de moins en moins répondre aux exigences des quelques tableaux sur lesquels le Gym va devoir jouer cette saison. Surtout après le tirage au sort de la Ligue Europa qui a vu Nice tomber sur de très gros morceaux en vue de la phase de championnat.