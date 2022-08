Affamé au mercato, Nice ajoute Pépé à son menu

Dans : OGC Nice.

Par Mehdi Lunay

En cette fin de mercato, l'OGC Nice a fait de son secteur offensif une priorité. Les Aiglons veulent recruter un cador pour muscler leur attaque. Après Kean ou encore Cavani, ils réfléchissent désormais à prendre Nicolas Pépé en prêt.

Les Aiglons manquent-ils de mordant ? Sur le plan offensif, le début de saison de Nice est assez moyen avec deux buts marqués en deux matches. Toutefois, l'attaque niçoise est loin d'être la plus modeste de Ligue 1 : Andy Delort, Amine Gouiri, Calvin Stengs ou encore Kasper Dolberg. Un effectif que bien des formations peuvent envier. Pourtant, la direction du club niçois ne s'en satisfait pas du tout. A 15 jours de la clôture du mercato estival, l'OGC Nice est lancé dans une mission claire, celle de recruter un très bon attaquant pour renforcer son effectif et si possible un nom ronflant.

Nice veut un ailier, l'option Pépé activée

Les premiers noms cités sur la Côte d'Azur étaient très divers et plus ou moins connus : Edinson Cavani, le Marseillais Bamba Dieng, le Turinois Moise Kean ou encore l'Ukrainien Mudryk. Rien n'a encore abouti pour l'heure mais un profil a été retenu par les Niçois selon Foot Mercato. Ils veulent ajouter un ailier percutant à leur collection, estimant que le Néerlandais Calvin Stengs ne répondait pas suffisamment aux attentes. Une piste correspond bien à cette réflexion, celle de Nicolas Pépé.

Depuis son transfert à Arsenal pour 80 millions d'euros à l'été 2019, l'ancien lillois a connu une histoire compliquée en Angleterre. Il a déçu et il n'entre plus dans les plans de son entraîneur, Mikel Arteta. Condamné au banc et au rôle de remplaçant de Bukayo Saka, il voit d'un bon œil l'intérêt niçois. Selon Foot Mercato, l'Ivoirien privilégie l'OGC Nice et un retour en Ligue 1. Son agent et le club azuréen ont déjà eu un rendez-vous en ce sens. Nice aimerait obtenir Pépé en prêt pour la saison, chose qu'Arsenal serait disposé à lui offrir comme ce fut le cas avec William Saliba à l'OM la saison dernière.