Affaire Galtier : Un joueur à l'origine du grand déballage ?

Dans : OGC Nice.

Par Adrien Barbet

Si l'OGC Nice se prépare à affronter le FC Bâle en quart de finale de l'Europe Conference League, l'affaire Galtier continue de graviter autour du club. L'origine de cette histoire qui bouscule une énième fois le football français pourrait remonter au transfert de Billal Brahimi.

Arrivé à Nice lors du mercato hivernal en janvier 2022, Billal Brahimi était inconnu en Ligue 1. L'ailier algérien n'avait disputé que 9 matchs avec le SCO d'Angers et a pourtant été recruté pour 7 millions d'euros par le Gym. Un recrutement initié par Julien Fournier sans l'accord de Christophe Galtier. Le média 20 Minutes s'est plongé dans cette affaire qui secoue le football français. Ce transfert serait la genèse de la brouille entre les deux anciens dirigeants de l'OGC Nice qui semblaient s'entendre de manière cordiale avant ce désaccord. Joueur important sous Didier Digard avec notamment deux buts en C4 et des réalisations importantes en championnat comme contre l'OM, Brahimi n'était pas désiré par Galtier. C'est ce qui a détruit la relation entre Fournier et l'ancien entraîneur niçois.

Brahimi, le joueur clé de l'affaire Galtier ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Billal Brahimi (@brahimi__billal)

Le média 20 Minutes explique également que le transfert du joueur de 23 ans fait l'objet d'une enquête judiciaire. Une enquête à l'initiative du parquet de Bobigny pour des soupçons d’exercice illégal de la profession d’agent sportif ainsi que du blanchiment d’argent en bande organisée. Le montant jugé excessif du transfert de Brahimi aurait pu faire profiter des personnes autour, afin de toucher des commissions. Deux perquisitions ont d'ailleurs eu lieu dans les locaux du SCO d'Angers. Toujours est-il que ni Galtier ni Julien Fournier, ancien directeur sportif de Nice, n'ont donné les raisons exactes de leur mésentente. Il se pourrait bien que ce soit l'arrivée non désirée de Brahimi. À quelques journées de la fin du championnat, Christophe Galtier est quasiment assuré de quitter le PSG à la fin de la saison. La raison n'est pas l'affaire dans laquelle il se trouve mais bien des résultats sportifs pas à la hauteur des espérances du club de la capitale. Pourtant, c'est bien cette histoire de supposé racisme envers les joueurs musulmans qui fait désormais beaucoup parler au sujet de l'ancien coach de l'ASSE.