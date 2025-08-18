6 ME pour un buteur de Ligue 1, l'offre de Nice refusée

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un buteur pour compenser le départ de Gaëtan Laborde en Arabie Saoudite et celui d’Evann Guessand à Aston Villa, l’OGC Nice a jeté son dévolu sur Lassine Sinayoko.

Le début de saison est très compliqué pour l’OGC Nice. Surclassé par Benfica lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, le club azuréen a démarré la Ligue 1 par une défaite à domicile contre Toulouse samedi soir (0-1). Une entame catastrophique qui s’ajoute à un mercato délicat avec les départs de cadres dans le secteur offensifs à l’instar de Gaëtan Laborde ou encore Evann Guessand. Malgré des moyens financiers réduits au strict minimum en raison de la volonté d’Ineos de se séparer de l’OGC Nice, l’objectif est de se renforcer en attaque d’ici au 31 août. Selon les informations de L’Equipe, la priorité de l’état-major niçois n’est autre que Lassine Sinayoko, avant-centre malien de 25 ans de l’AJ Auxerre.

Auxerre refuse une première offre de Nice pour Lassine Sinayoko



➡️ https://t.co/TX1YlFpffq pic.twitter.com/kX75iqfYTO — L'Équipe (@lequipe) August 17, 2025

Le quotidien national nous apprend que Nice a transmis une offre à hauteur de 6 millions d’euros pour s’offrir le joueur de l’AJA, buteur contre Lorient dimanche après-midi. Mais le club bourguignon n’a pas l’intention de laisser filer l’un de ses meilleurs atouts offensifs et a refusé cette première offre de l’OGC Nice. Le dossier n’est pas terminé pour autant car le Gym a l’intention de revenir à la charge et pourrait revoir sa proposition à la hausse dans le but de faire craquer l’équipe de Christophe Pelissier. Ironie du sort, les deux clubs se retrouveront le week-end prochain lors de la 2e journée de Ligue 1. A n’en pas douter, Lassine Sinayoko jouera. Reste à voir pour quelle équipe.