Yoann Gourcuff va faire son retour

Dans : FC Nantes.

Par Quentin Mallet

Dans le cadre d'un match caritatif organisé par le FC Nantes à La Beaujoire le mardi 3 juin prochain, une équipe de légendes nantaises affrontera le Variété Club France. L'occasion de revoir un certain Yoann Gourcuff sur les terrains, six ans après son départ à la retraite.

Même si ce n'est que le temps d'un match caritatif, le retour de Yoann Gourcuff sur un terrain de football est forcément une bonne nouvelle. Le mardi 3 juin prochain, La Beaujoire accueillera un événement organisé en soutien au Secours Populaire et au Fonds de Donation du FC Nantes. Ce moment sera marqué par un match de gala qui verra s'affronter une équipe de légendes du club nantais et le Variété Club France. Les Canaris pourront compter sur Coco Suaudeau, Georges Eo et Vahid Halilhodzic en tant qu'entraineurs d'un soir. Dans un communiqué, Nantes a annoncé les présences de Maxime Bossis, Eric Carrière, Marcel Dessailly, Patrice Loko et Christian Karembeu, entre autres. Face à eux, le Variété Club France mené par la magie de Yoann Gourcuff.

Gourcuff de retour le temps d'un match

Si le FC Nantes est capable d'aligner une équipe de légendes, le Variété Club France aura lui aussi de la qualité sous les chaussures. Les spectateurs auront notamment l'occasion de voir Yoann Gourcuff fouler la pelouse de La Beaujoire. Un moment rare que les supporters bordelais avaient déjà, eux, pu vivre lors de la célébration des 100 ans de Lescure en mai 2024. Ce sera au tour des fans nantais de voir celui qui sera entouré par d'autres anciens joueurs comme Alain Giresse, Sonny Anderson, Robert Pirès, Benoît Cheyrou ou Shabani Nonda.

D'autres personnalités sont également attendues, parmi lesquelles le judoka Teddy Riner et les humoristes Paul Mirabel et Ragnar Le Breton. En attendant la suite, le programme s'annonce déjà alléchant.