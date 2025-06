Un titulaire vendu 2 ME, Nantes s’affaiblit encore

Dans : FCN.

Par Eric Bethsy

Non retenu à un an de la fin de son contrat, Pedro Chirivella va quitter le FC Nantes. Le milieu et capitaine des Canaris s’apprête à rejoindre le Panathinaïkos dans le cadre d’un transfert annoncé à environ 2 millions d’euros. Encore un départ important pour le club nantais.

Waldemar Kita a mis les choses au clair mardi. Juste après le passage devant la DNCG, le président et propriétaire a certifié que le FC Nantes n’avait pas besoin de vendre. Le pensionnaire de la Beaujoire, qui a reçu le feu vert du gendarme financier, a pourtant validé plusieurs départs importants. En plus de l’ailier Moses Simon, qui a officiellement signé en faveur du Paris FC, le milieu brésilien Douglas Augusto se prépare à rejoindre le FK Krasnodar en Russie. Tandis que le défenseur central Nicolas Pallois se dirige vers le Stade de Reims, lui qui devrait être remplacé par le Serbe Uros Radakovic.

Nantes remplace Pallois par un géant serbe https://t.co/XsO1MTiuax — Foot01.com (@Foot01_com) June 25, 2025

Cela fait déjà pas mal de sorties chez les cadres nantais. Ce qui n’a pas empêché la direction d’accepter le transfert de l'Espagnol Pedro Chirivella. Selon la presse grecque, le FC Nantes a trouvé un accord avec le Panathinaïkos. Nos confrères du journal Ouest-France confirment l’information et précisent que l’opération avoisinera les 2 millions d’euros. Le montant n’est pas très élevé. Et pour cause, le milieu de 28 ans arrive à un an de la fin de son contrat.

D'autres renforts attendus

Une prolongation n’étant pas d’actualité, les dirigeants nantais préfèrent laisser filer leur capitaine afin d’éviter un départ libre l’année prochaine. Le raisonnement se comprend. Mais sur le plan sportif, force est de constater que tous ces départs affaiblissement grandement l’effectif. Pour le moment, le mercato estival n’a pas de quoi rassurer le nouveau coach Luis Castro. On peut tout de même imaginer que le successeur d’Antoine Kombouaré a reçu des garanties avant de s’engager.