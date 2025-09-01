Strasbourg prête Mwanga à Nantes (off)

Dans : FCN.

Par Claude Dautel

Le FC Nantes a confirmé avoir obtenu le prêt par le RC Strasbourg de Junior Mwanga, qui la saison passée avait été prêté au Havre.

« Le FC Nantes est heureux d'avoir trouvé un accord avec le RC Strasbourg et Junior Mwanga pour le prêt du jeune joueur polyvalent pour la saison 2025-2026. Polyvalent, Junior Mwanga peut évoluer au poste de sentinelle ou relayeur au milieu de terrain, tout comme en charnière centrale. Il a été formé à Bordeaux, avant de rejoindre le RC Strasbourg, en 2023. Prêté la saison dernière au Havre AC, il compte déjà 42 matches (2 buts) dans l'élite du football français », précise le FC Nantes.