RIP Sala, le monde du football pleure Emiliano Sala

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

L’espoir était impossible à conserver, mais les dernières lueurs se sont éteintes ce jeudi soir avec l’annonce du décès d’Emiliano Sala, dont le corps a été retrouvé dans l’avion qui s’est crashé dans la Manche le 21 janvier dernier. La famille du joueur argentin va donc pouvoir récupérer le corps du joueur de 29 ans, et en faire son deuil.

Et depuis l’annonce officielle du décès de l’ancien buteur du FC Nantes, très apprécié par sa simplicité et son côté combattif de tous les instants, c’est tout le monde du football, joueurs, entraineurs, clubs, journalistes et supporters, qui a tenu à lui rendre un dernier hommage par ces quelques mots.

Dans ce moment d’une intense tristesse, la @Ligue1Conforama adresse toutes ses condoléances à la famille et aux proches d’Emiliano Sala.



Retour sur la carrière en France d'Emiliano Sala, disparu tragiquement à l'âge de 28 ans ➡️ https://t.co/ytspe7AD0b#RIPSala pic.twitter.com/EWdlAfERYW — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) 8 février 2019

RIP Emiliano 🙏 pic.twitter.com/sxVKNCNvQd — Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) 8 février 2019

Le Stade Rennais F.C. adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches d’Emiliano Sala. Qu’il repose en paix. pic.twitter.com/2W64ZjOxDt — Stade Rennais F.C. (@staderennais) 8 février 2019

2 grands attaquants de Nantes, qui se sont rejoint 1 an jour pour jour, ils ont marqués leur génération, reposez en paix monsieur Gondet et Sala, on ne vous oubliera pas pour ce que vous avez apporté au football mais surtout au FC Nantes #RIPSala pic.twitter.com/ckYZeMUExM — Evidante (@Evidante1) 7 février 2019

L’AS Monaco présente ses condoléances à la famille et aux proches d'Emiliano Sala. 🙏 pic.twitter.com/vWbQRxhJLT — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 8 février 2019