Patrick Vieira au FC Nantes, il y a déjà un énorme hic

Le FC Nantes a trois matchs pour se sauver, mais cela n'empêche pas Waldemar Kita d'avoir de grandes ambitions pour la saison prochaine avec le recrutement d'un coach de premier plan.

La Maison Jaune est dans l’urgence à trois journées de la fin. Les victoires ont disparu et cela provoque une longue chute jusqu’à la place de relégable désormais. La situation est très tendue au FC Nantes et le fiasco en finale de la Coupe de France n’a pas arrangé les choses. Antoine Kombouaré a fini par en faire les frais et cela a débouché sur un point pris dans le match de la peur face à Toulouse (0-0). Samedi, il faudra un réveil face à une équipe de Montpellier qui n’a plus rien à jouer pour espérer croire au maintien. Si tel était le cas au soir de la 38e journée, Waldemar Kita soufflerait un très grand coup. Mais le président franco-polonais est bien obligé de se projeter sur l’avenir, et il espère un maintien, et ensuite réaliser un grand coup sur le plan de son futur entraineur.

En effet, L’Equipe révèle que les Canaris veulent convaincre Patrick Vieira de s’asseoir sur le banc de la Beaujoire. Après avoir entrainé Nice et Crystal Palace, le champion du monde 1998 est libre de tout engagement. Le président du FCN rêve de lui depuis plusieurs années et les discussions pourraient vite débuter en cas de maintien en Ligue 1. L’intérêt pourrait toutefois être freiné par un premier écueil de taille, à savoir le salaire de Patrick Vieira, qui touchait encore 5 millions d’euros par an avec Crystal Palace, et devrait le diviser par 20 s’il voulait entrer dans la grille salariale du FC Nantes. Selon le quotidien sportif, cela pourrait être une équation impossible à résoudre, Waldemar Kita n'ayant pas non plus des finances extensibles à volonté.