Offre refusée, Nantes s'arrache pour une pépite malienne

Dans : FCN.

Par Eric Bethsy

Conscient de la nécessité de renforcer sa ligne d’attaque, le FC Nantes a repéré un jeune talent en Autriche. L’ailier malien Amady Camara a tapé dans l’œil des Nantais qui négocient avec Sturm Graz pour un prêt avec option d’achat.

On peut comprendre l’intransigeance de Waldemar Kita sur le cas Matthis Abline. Après le transfert de Moses Simon au Paris FC, le président et propriétaire du FC Nantes a compris que son secteur offensif n’avait pas intérêt à perdre un nouvel élément important. Au lieu de laisser filer le Bleuet, mieux vaut tenter de l’entourer pour la saison prochaine. Les Canaris vont donc enregistrer la signature du Marocain Youssef El Arabi (38 ans), avant de miser sur un profil beaucoup plus jeune.

Selon les informations d’Africafoot, le FC Nantes a un faible pour Amady Camara. Ce jeune talent de 20 ans a déjà attiré l’attention sous le maillot de Sturm Graz. L’été dernier par exemple, même si ce n’était qu’un match amical, l’ailier droit s’était distingué avec un but inscrit face au Paris Saint-Germain (2-2). Ce n’est sûrement pas un hasard s’il fêtait ses deux premières sélections avec le Mali quelques semaines plus tard. Manifestement, le FC Nantes a suivi sa progression avec attention. Séduits, les dirigeants nantais négocient avec Sturm Graz afin d’obtenir le prêt d’Amady Camara.

Nantes devra faire mieux

Les Canaris auraient proposé d’inclure une option d’achat à 2 millions d’euros. Mais le club autrichien, qui considère son ailier comme un élément important, se montre réticent à l’idée de s’en séparer. Autrement dit, ses supérieurs attendent une bien meilleure proposition. D’autant que l’international malien plaît aussi à d’autres formations européennes comme Bruges et le promu italien Cremonese qui a pris contact avec son entourage. Les Nantais devront donc augmenter leur offre, quitte à multiplier sa valeur estimée par Transfermarkt (1,5 million d’euros).