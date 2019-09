Officiel : Ludovic Blas rejoint Nantes jusqu'en 2024

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1, EAG.

Le FC Nantes a officialisé ce lundi soir la signature de Ludovic Blas en provenance de Guingamp. Le milieu de terrain s'est engagé pour cinq saisons avec les Canaris.

« Le Football Club de Nantes et l'En Avant Guingamp sont parvenus à un accord concernant le prêt - avec option d'achat automatique - de Ludovic Blas (21 ans). Le néo-Nantais s'est engagé pour les cinq prochaines saisons en faveur des Jaune et Vert, soit jusqu'en 2024. Milieu polyvalent, d’axe ou de couloir, le gaucher apportera toute sa finesse technique à l'effectif jaune et vert. Auteur de 6 réalisations et 11 passes décisives en 103 matches de Ligue 1 sous le maillot guingampais, le natif de Colombes (1,80 m, 70 kg) arrive dans la Cité des Ducs avec beaucoup d'ambition et de détermination. Désireux de poursuivre sa carrière dans l'élite du football français, le champion d'Europe U19 avec les Bleuets en 2016 est désormais impatient de démontrer l'étendue de ses qualités sous la tunique jaune et verte. Il portera le numéro 17 », précise le FC Nantes.