Officiel : Jean-Charles Castelletto signe à Nantes

Dans : FC Nantes.

Libre de tout contrat, l’ancien défenseur du Stade Brestois, Jean-Charles Castelletto s’est officiellement engagé en faveur du FC Nantes ce mardi après-midi.

« Le FC Nantes est très heureux d’annoncer la signature de Jean-Charles Castelletto (25 ans), qui arrivera libre de tout engagement le 1er juillet prochain en provenance du Stade Brestois 29 (L1). Le nouveau défenseur des Jaune et Vert s'est engagé avec le Club jusqu'en 2023 » indique le club canari dans un communiqué.

De son côté, l’ancien Brestois s’est dit « très heureux de pouvoir signer au FC Nantes ». Et d’ajouter. « C'est un très grand Club du football français dans lequel j'espère pouvoir réaliser de belles choses. Je suis impatient de commencer et de découvrir mes nouveaux coéquipiers ». Voilà un second transfert officiel pour Nantes, qui a également levé l’option d’achat de Moses Simon en provenance de Levante.