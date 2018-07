Officiel : Fabio, le frère de Rafael, signe au FC Nantes !

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1, OL.

Le FC Nantes a officialisé ce mercredi matin la signature de Fabio, le frère de Rafael, en provenance de Middlesbrough.

« Le défenseur latéral Fábio rejoint le FC Nantes ! L’international brésilien a paraphé aujourd’hui un contrat de 3 saisons avec le club des rives de l’Erdre. Formé dans le club brésilien de Fluminense, Fábio rejoint l’Europe et l’Angleterre pour ses débuts en professionnel à Manchester United. Le défenseur de 28 ans, passé par les Queens Park Rangers, Cardiff et Middlesbrough, bénéficie d’une riche expérience du championnat anglais (80 rencontres en Premier League et 72 en Championship). Fábio a également fait ses preuves sur la scène européenne en prenant part à 16 matches de Ligue des Champions sous les couleurs des Red Devils. Il participe à l’épopée 2010-2011 qui voit Manchester United se qualifier pour la finale de la compétition. International brésilien, Fábio s’est distingué en prenant le capitanat de l’équipe du Brésil U17 lors du mondial 2007. Le défenseur compte également 2 sélections avec la tunique auriverde. Frère jumeau du défenseur lyonnais Rafael, Fábio découvrira la Ligue 1 au FC Nantes sous la houlette de Miguel Cardoso. Il participera à son premier entraînement avec le groupe nantais jeudi matin », précise le FC Nantes.