Officiel : Emiliano Sala quitte Nantes et signe à Cardiff

Dans un communiqué, le FC Nantes a annoncé samedi soir que son meilleur buteur, Emiliano Sala, quittait à sa demande les Canaris et s'engageait avec le club de Cardiff, actuel 18e de Premier League. L'attaquant italo-argentin a signé un contrat de trois ans et demi pour un montant qui n'a pas été dévoilé mais qui est annoncé par Cardiff comme étant un transfert « record ». Le FC Nantes devra partager le montant de cette opération, estimée à 22ME, avec les Girondins de Bordeaux d'où Emiliano Sala était arrivé en 2015

